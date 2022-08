Sky - Raspadori è del Napoli! Già firmati documenti e oggi visite mediche

Giacomo Raspadori è un nuovo attaccante del Napoli. Come riferito da Sky Sport, documenti firmati e oggi sono in programma le visite mediche

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori è un nuovo attaccante del Napoli. Come riferito da Sky Sport, documenti firmati e oggi sono in programma le visite mediche. "Giacomo Raspadori è ormai un nuovo giocatore del Napoli. Dopo l'accordo totale raggiunto nella serata di ieri tra il club di De Laurentiis e il Sassuolo, nella mattina di oggi sono stati scambiati i documenti che hanno decretato il passaggio del classe 2000 al Napoli. Previste già oggi le visite mediche. Per il calciatore, pronto un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro" si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.