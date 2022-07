Sky - Raspadori-Napoli, c’è l’accordo: il Sassuolo fa muro, al momento non si muove

Manuele Baiocchini, esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della trattativa per Raspadori

Manuele Baiocchini, esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della trattativa per Raspadori: “Il Sassuolo ha già venduto Scamacca e lo ha fatto bene. Non ha mai smembrato la squadra. Raspadori ha un accordo con il Napoli, il richiamo per il giocatore è forte. Carnevali gli ha chiesto di rimanere un altro anno e rinnovare il contratto con la promessa di cederlo fra un anno se arrivasse una proposta di una grande squadra. Al momento non si muove, vedremo come andrà nelle prossime settimane”.