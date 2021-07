Sky - Sondaggio Roma per Emerson Palmieri: richiesta alta del Chelsea, i dettagli

La Roma, dopo aver perso per infortunio Leonardo Spinazzola, prova a sondare il mercato. Il terzino sarà lontano dal terreno di gioco per circa 6 mesi. I giallorossi, hanno fatto un sondaggio con il Chelsea per Emerson Palmieri. Seguito con forza anche dal Napoli, l’italo-brasiliano già è stato a Roma qualche stagione fa. Il Chelsea ha richiesto 25 milioni per il cartellino di Palmieri, nonostante il contratto in scadenza tra un anno. Le alternative sono Federico Dimarco e Mitchell Dijks del Bologna. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ai microfoni dell’emittente satellitare.