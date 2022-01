Sky - Tagliafico in pressing sull'Ajax: il Napoli resta in attesa

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha riferito le ultime della trattiva tra Napoli e Ajax per il terzino argentino Nicolas Tagliafico: "Tagliafico-Napoli ancora non ci siamo, ma il pressing all'Ajax da parte dell'agente e del calciatore stesso è forte. Tra domani e dopodomani ci sarà il faccia a faccia con il club di Amsterdam, saranno presenti l'agente e lo stesso Tagliafico per cercare di spingere per il passaggio al Napoli in prestito con di riscatto. Napoli in attesa da notizie dall'Olanda".