Sportitalia - Milik, può rifarsi avanti la Juve: ai bianconeri servono due attaccanti

Non solo la trattativa con la Roma per Arek Milik. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà nel corso di Sportitalia, sull'attaccante polacco - fuori dal progetto ma valutato comunque intorno ai 30-35mln di euro dal Napoli, potrebbe tornare anche la Juventus. Il club bianconero, al di là della situazione Suarez o Dzeko, dovrebbe intervenire sul mercato per due attaccanti.