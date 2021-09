Sportmediaset - Napoli vuole anticipare i tempi per il riscatto di Anguissa: chiderà sconto al Fulham

Napoli, il piano per Anguissa. Secondo quanto riferisce il portale Sportmediaset, il club azzurro starebbe accelerando le operazioni per approfondire il discorso col Fulham per il riscatto del centrocampista, grande rivelazione di questa prima parte di stagione.

"Il Napoli è rimasto molto contento dell'arrivo di Zambo Anguissa e potrebbe decidere di anticipare i tempi del riscatto. Chiederà al Fulham uno sconto sui 15 milioni stabiliti" si legge..