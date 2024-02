The Athletic - PSG forte su Osimhen: è nella short-list per sostituire Mbappé

Il PSG ha intensificato i contatti a gennaio con il nigeriano per essere pronto a prenderlo in estate.

Victor Osimhen è nella shortlist del Paris Saint-Germain dopo che Kylian Mbappé, al termine dell'allenamento di martedì, ha comunicato al suo presidente, Nasser Al-Khelaifi, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno.

Il club francese si sta quindi muovendo per cercare il sostituto e, secondo quanto riferito da The Athletic, l’attaccante nigeriano del Napoli è in prima fila per rimpiazzarlo. Il PSG ha intensificato i contatti a gennaio con il nigeriano per essere pronto a prenderlo in estate.