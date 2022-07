The Times conferma: “Anche il Napoli su Cristiano Ronaldo”

La notizia ha subito fatto il giro del mondo: Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto al Manchester United la cessione

© foto di Imago/Image Sport

La notizia ha subito fatto il giro del mondo: Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto al Manchester United la cessione. La motivazione starebbe nella voglia del portoghese di disputare la prossima Champions League e lottare per arrivare in fondo alle competizioni. L’indiscrezione trova ora la conferma anche del prestigioso Times che fa sapere che Chelsea, Bayern Monaco e Napoli hanno mostrato interesse per il portoghese. Al momento, il Manchester United non ha intenzione di separarsi dal portoghese.