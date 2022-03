Tmw - Ibrahimovic vuole esserci a Napoli: oggi il provino decisivo, le ultime

Nel turno del controsorpasso dell'Inter, il Milan torna a sperare e ad affidarsi al suo uomo simbolo

Nel turno del controsorpasso dell'Inter, arrivato grazie al sonoro 5-0 rifilato alla Salernitana a San Siro, il Milan torna a sperare e ad affidarsi al suo uomo simbolo: Zlatan Ibrahimovic. Sarà difficile vederlo in campo contro il Napoli, ma uno spiraglio c'è e tale apertura va cullata con la massima cautela e accolta con grande entusiasmo.

Lo svedese, infatti, proverà fino all'ultimo ad essere a disposizione di Stefano Pioli per il match di domani sera al "Maradona" contro il Napoli. Nella giornata di ieri Ibra ha effettuato un allenamento personalizzato sul campo, il che lascia presupporre un miglioramento delle sue condizioni dopo l'infortunio al tendine d'Achille subito 40 giorni fa. Oggi la giornata decisiva, con lo staff medico che valuterà come risponde il fisico di Zlatan al lavoro odierno e se potrà prendere parte alla rifinitura di domani con il resto dei compagni.

La partenza per Napoli è fissata per domani mattina, quindi il numero 11 rossonero ha ancora 24 ore di tempo per 'sistemare' il suo sempre staordinario fisico. La sua presenza, d'altronde, sarebbe assai fondamentale per il Milan... È chiaro che non avrebbe più di 10-15 minuti nelle gambe - e, anche se fosse, potrebbero essere davvero utili in caso di necessità - ma la sua personalità e la sua mentalità trasferite ai compagni in una trasferta delicata come quella di Napoli potrebbero certamente aiutare il Milan a riprendersi la vetta della classifica.