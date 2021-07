Tmw - Luperto e Folorunsho nel mirino dell'Empoli: anche la Reggina sul centrocampista

Sebastiano Luperto e Michael Folorunsho sono finiti nel mirino dell'Empoli: per il difensore sarebbe un ritorno in Toscana e oggi è arrivato il primo sondaggio del ds Accardi con il Napoli, detentore del cartellino di entrambi. Per il centrocampista tuttavia c'è già una trattativa impostata con la Reggina, che lo ritroverebbe dopo il prestito dell'anno passato. A riportarlo è Tuttomercatoweb.