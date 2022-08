Tmw - Petagna, l’offerta del Monza: affare da oltre 15mln in prestito con obbligo, i dettagli

E' arriva in questi minuti l'offerta ufficiale del Monza per il Napoli per avere Andrea Petagna.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it E' arrivata in questi minuti l'offerta ufficiale del Monza per il Napoli per avere Andrea Petagna. Prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto per un'operazione totale da oltre 15-16 milioni di euro. E' attesa la risposta da parte del club azzurro che potrebbe arrivare già in giornata e sbloccare poi Giacomo Raspadori dal Sassuolo con un piccolo rilancio da parte di De Laurentiis. Lo scrive Tuttomercatoweb.com