Tuttosport - Il Napoli sfida Atalanta e Juventus per Gatti, difensore rivelazione in B

Ci sarà anche la Juventus in tribuna per la gara del Frosinone in casa contro il Lecce. Nel mirino - riferisce Tuttosport - c'è Federico Gatti, difensore centrale 23enne che al debutto in B sta incantando la categoria. Personalità, fisico importante, buona tecnica e giocate pulite con i paragoni ce ormai abbondano. Per lui potrebbe scatenarsi un'asta perchè si sono già mosse anche Napoli e Atalanta e si parla di inserimenti di club inglesi. A Frosinone sperano almeno di trattenerlo fino a giugno, magari cedendo a gennaio ma tenendolo in prestito per il resto della stagione.