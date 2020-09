Tuttosport - Koulibaly, il City non vuole andare oltre 55 mln: ADL pronto a trattenere Kalidou

Se per Arek Milik si attende soltanto la decisione definitiva del giocatore, c'è però un'altra trattativa per il quale è il club acquirente a dover prendere una decisione. Kalidou Koulibaly resta uno degli azzurri in uscita, ma il City stenta ad affondare in maniera decisiva (soprattutto come vuole De Laurentiis), come riportato questa mattina da Tuttosport: attraverso Fali Ramadani i citizens hanno fatto arrivare al Napoli un messaggio chiaro, non si andrà oltre i 55 mln di euro. A queste condizioni - si legge - De Laurentiis sarebbe disposto a trattenere ancora un anno Koulibaly, aspettando il prossimo anno per la cessione del senegalese.