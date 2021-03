Tuttosport - Milan, Juve e Roma: ecco quanti punti spera di fare Gattuso

Il Napoli è chiamato ad un vero tour de force con tre gare in sette giorni in trasferta contro Milan, Juventus e Roma. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport rivela che Gattuso "firmerebbe per ottenere 5 punti e poi accelerare nelle ultime 10 gare di campionato". Le tre sfide all'orizzonte saranno fondamentali per la rincorsa del Napoli alla zona Champions League.