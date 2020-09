Tuttosport - Milik al Tottenham, oggi possibile fumata bianca: agente a Londra da due giorni

Si può chiudere per Arek Milik al Tottenham, l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che oggi potrebbe già esserci la fumata bianca. Il procuratore del polacco è a Londra da due giorni per parlare con la dirigenza inglese mentre oggi l'intermediario De Vecchi riporterà nella sede degli Spurs quella che è la posizione senza sconti del Napoli: prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni dopo aver rinnovato il contratto del polacco per ovvi motivi burocratici. Ore decisive e di attesa.