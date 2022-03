Tuttosport non ha dubbi: "Anguissa e Lozano ci saranno col Milan"

Per il quotidiano Luciano Spalletti avrà a disposizione anche Anguissa, Lozano e Tuanzebe per il match al vertice contro i rossoneri:

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alla ripresa il Napoli ritroverà tutti gli infortunati: lo annuncia l'edizione odierna di Tuttosport. Per il quotidiano Luciano Spalletti avrà a disposizione anche Anguissa, Lozano e Tuanzebe per il match al vertice contro i rossoneri: "Due giorni di riposo per riflettere e ritrovare le energie in vista di un rush finale che si annuncia arroventato. Il Napoli ricomincerà ad allenarsi soltanto domani mattina per dare sostanza al primo posto appena raggiunto e provare a difenderlo nelle prossime 11 partite.

Però, ora che il Napoli si trova a ballare, vuole continuare a farlo, forte di una circostanza che lascia ben sperare: dalla sfida con il Milan Spalletti riavrà tutti a disposizione. Anche Anguissa , Lozano e Tuanzebe che hanno affollato l'infermeria fino alla settimana scorsa e da domani anche loro lavoreranno con il resto del gruppo".