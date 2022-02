Tuttosport - Ora il Napoli crede allo scudetto: per organico non si sente inferiore a nessuno

"L’occasione è ghiotta per avvicinarsi alla vetta della graduatoria e stavolta il match della sera prima trasmette adrenalina utile per credere ancora nello scudetto". E il Napoli ci crede davvero, anche se non lo dice mai. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui adesso lo scontro diretto con l'Inter, tra sei giorni, acquisisce ancora più valore. Ma prima c'è il Venezia e non bisogna abbassare la guardia, si legge sul quotidiano:

"L’Inter è uscita ammaccata dal derby e sabato sera giocherà gran parte delle chance tricolori nel confronto diretto dello stadio Maradona, anche se per Luciano Spalletti sarebbe un errore grave come quelli commessi contro Empoli e Spezia, se oggi si affrontasse il Venezia senza la necessaria concentrazione. [...] È solo la questione di carattere che piazza il Napoli in scia alla capolista, oltre a tutta una serie di incidenti che hanno ridotto al minimo le scelte dell’allenatore per più di due mesi. Anzi, l’organico è forte al punto da non sentirsi inferiori a nessuno".