Tuttosport: "Ospina salva il Napoli, per passare il turno servirà maggiore concentrazione"

Ospina salva il Napoli. Così titola l'edizione odierna di Tuttosport, che racconta la sfida degli azzurri sul campo dell'Az in Europa League: Finisce 1-1 tra Az e Napoli ed è pari anche tra Real Sociedad e Rijeka: il passaggio ai sedicesimi di Europa League si deciderà all’ultimo turno. Con il primo posto della squadra di Gattuso giovedì allo stadio Maradona sarà sufficiente un pari contro gli spagnoli ai quali, però, servirà solo il successo per non essere eliminati dall’Az che sfiderà il fanalino di coda Rijeka. Sarà gara vera e gli azzurri dovranno giocarla con una concentrazione maggiore rispetto a quanto mostrato ieri ad Alkmaar