Tuttosport - Se Gattuso fallisce con Atalanta e Juve ADL provvederà al suo esonero

Dentro o fuori. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna di Tuttosport le prossime sfide con Atalanta e Juventus saranno decisive per il futuro di Rino Gattuso: "Al termine della settimana De Laurentiis e Gattuso si risentiranno per fare il punto della situazione, dopo la semifinale di ritorno a Bergamo (con l’Atalanta si giocherà mercoledì alle 20.45) e il big match di sabato, allo stadio Maradona contro la Juventus. Dovesse malauguratamente arrivare l’eliminazione in Coppa e l’8° ko in campionato, il patron dovrà provvedere al cambio in panchina.

Giocoforza, perché De Laurentiis apprezza Gattuso e ha valutato positivamente il lavoro svolto, senza avere il sostegno di una figura esperta al fianco e nonostante la poca fortuna che lo sta accompagnando: i lunghi infortuni di Osimhen e Mertens, il Covid per Elmas, Zielinski, Fabian Ruiz, Koulibaly e Ghoulam, i pali, i rigori non ricevuti e quelli sbagliati, gli errori in difesa e i gol mangiati sono tutti particolari che non hanno permesso agli azzurri di decollare dopo un inizio scoppiettante" si legge.