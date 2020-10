Tuttosport - Sindrome Europa League: non è bastata la mossa preventiva di Gattuso

La sindrome dell’Europa League a volte colpisce molto duro. Inizia così il commento di Tuttosport a Napoli-Az, gara che ha visto cadere gli azzurri al San Paolo nella prima gara dei gironi di Europa League: "Prende la testa e poi affloscia le gambe del Napoli che ieri sera all’esordio europeo è sembrato irriconoscibile contro l’Az Alkmaar che privo di ben 13 tesserati, tutti positivi al coronavirus. è riuscito a espugnare il San Paolo.

Eppure Gattuso aveva fatto l’impossibile per non far prendere sotto gamba il match d’esordio in Europa, confermando quasi per intero la formazione anti-Atalanta e ricordando che gli olandesi nella scorsa stagione avevano conteso all’Ajax il titolo di campioni d’Olanda. Non c’è stato verso e, pur registrando un superiore e imbarazzante percentuale di possesso palla, il Napoli non aveva il dinamismo, l’intensità che gli aveva permesso di vincere tre partite su tre in campionato segnando la bellezza di 12 reti"