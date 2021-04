Tuttosport su Dionisi: "Non sono un mistero gli accostamenti al Napoli"

L'Empoli sogna la promozione in Serie A, l'obiettivo d'inizio stagione ad un passo. Condottiero della scalata in serie cadetta è Alessio Dionisi, 41 anni, allenatore accostato anche al Napoli. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che scrive: "Non sono un mistero gli accostamenti dei giorni scorsi al Napoli, anche se lui, al momento, vuole rimanere concentrato sul finale di campionato".