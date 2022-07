Il borsino del mercato - Necessità portiere ed attaccante, poi dipenderà dalle scelte di 4 azzurri

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 10 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 10 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli ed accompagnarvi nella sessione estiva

Annunciato l'arrivo di Kim, dopo una lunga trattativa a causa di questioni burocratiche di natura fiscali, il Napoli è concentrato su due necessità: il portiere da affiancare a Meret (ma che in caso di profilo internazionale potrebbe impedirne anche il rinnovo) e l'alternativa ad Osimhen per sostituire il partente Petagna. I nomi sono i soliti: per la punta Broja resta quasi impossibile e quindi l'affare più caldo resta quello di Simeone. Per l'estremo difensore invece il Napoli attende un passo in avanti del Chelsea nell'aumentare la partecipazione all'ingaggio di Kepa (ancora più difficile il discorso col PSG per Navas) e quindi resta in piedi l'ipotesi Sirigu, in scadenza ed in attesa. Per altre operazioni dipenderà dalle partenze: a centrocampo dalla scelta di Fabian, che per ora rifiuta tutto (rinnovo compreso) ed attende la prossima estate per partire a zero, e quella di Zielinski, non ancora convinto del West Ham nonostante una ricca proposta d'ingaggio mentre in attacco anche da Ounas (altro giocatore che punta allo svincolo la prossima estate) e Politano. Il nome nuovo, capace di interpretare il ruolo di mezzala o di seconda punta è quello di Lo Celso del Tottenham mentre è più complessa la pista Raspadori che il Sassuolo vuole trattenere dopo l'addio di Scamacca. Deulofeu invece sembra perdere quota, sia per le mancate partenze sugli esterni ma anche perché l'Udinese non scende sotto la soglia dei 18mln.

Operazioni minori - Il prossimo a partire - appena ci saranno novità sul portiere - è Nikita Contini, destinazione Sampdoria. Giuntoli intanto continua a piazzare giovani interessanti ed ex Primavera degli anni scorsi: dopo Labriola, Cioffi, Sgarbi e Mezzoni è il turno dei baby Vergara e Coli Saco alla Pro Vercelli mentre D'Agostino resta in Campania per un prestito alla Juve Stabia. Resta da piazzare Zedadka, in ritiro a Castel di Sangro, oltre ai giocatori sotto contratto che non hanno fatto ritorno da Spalletti, mentre è ancora da definire il futuro di Gaetano e Zerbin

IN ENTRATA

Juan Jesus 100% (rinnovo)

Anguissa 100% (riscatto, Fulham)

Olivera 100% (a titolo definitivo, Getafe)

Kvaratskhelia 100% (a titolo definitivo, Dinamo Batumi)

Ostigard 100% (a titolo definitivo, Brighton)

Kim Min-jae 100% (a titolo definitivo, Fenerbahce)

Simeone 80%

Deulofeu 20%

Sirigu 15%

Barak 15%

Kepa 15%

Raspadori 5%

Navas 5%

Lo Celso 5%

Trapp 5%

Nandez 5%



IN USCITA

Insigne 100% (svincolato)

Ghoulam 100% (svincolato)

Malcuit 100% (svincolato)

Ospina 100% (svincolato)

Mertens 100% (svincolato)

Tuanzebe 100% (fine prestito)

Machach 100% (a titolo definitivo, Ionikosi)

Labriola 100% (in prestito, Taranto)

Cioffi 100% (in prestito, Pontedera)

Sgarbi 100% (in prestito, Renate)

Mezzoni 100% (in prestito, Ancona)

Vergara 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Coli Saco 100% (in prestito, Pro Vercelli)

D'Agostino 100% (in prestito, Juve Stabia)

Koulibaly 100% (a titolo definitivo, Chelsea)

Luperto 100% (prestito con obbligo, Empoli)

Ferrari 100% (a titolo definitivo, Vicenza)

Folorunsho 100% (in prestito, Bari)

Contini 99% (in prestito)

Zedadka 95% (in prestito)

Palmiero 95% (in prestito)

Petagna 90%

Ounas 50%

Gaetano 40%

Zielinski 40%

Zerbin 30%

Politano 30%

Fabian 20%

Osimhen 5%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Ospina, Marfella*, Contini*

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Kim

CENTROCAMPO: Zielinski, Fabian, Elmas, Demme, Lobotka, Anguissa, Gaetano*

ATTACCO: Lozano, Politano, Petagna, Osimhen, Ounas, Zerbin, Kvaratskhelia

*prodotto settore giovanile

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2027 - Olivera, Ostigard

2026 - Di Lorenzo, Zanoli, Gaetano, Anguissa

2025 - Osimhen, Elmas, Mario Rui, Contini, Zerbin

2024 - Lozano, Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani, Petagna, Zielinski, Folorunsho

2023 - Fabian, Meret, Ounas, Juan Jesus

