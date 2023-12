Il dato allarmante su Kvaratskhelia: nessuno spreca più occasioni in Serie A

Dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone, in casa Napoli la piazza mette sott'inchiesta i propri calciatori

Dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone, in casa Napoli la piazza mette sott'inchiesta i propri calciatori, forse più che mai in questa stagione. Archiviato il cambio panchina, emerge un dato che inchioda gli azzurri sin da inizio campionato. Checché se ne dica, sia prima con Garcia che ora con Walter Mazzari il Napoli crea tante occasioni da gol.

Nel dato che calcola i gol attesi, in Serie A il Napoli è secondo solo all'Inter, con 31.16xG a fronte dei 35.52 dei nerazzurri (dati Opta). C'è un'altra statistica che vede i partenopei in testa, ma stavolta in negativo: infatti, il giocatore con il maggior numero di Big Chance Fallite in questo campionato è Khvicha Kvaratskhelia (8). Al quinto posto di questa classifica c'è Victor Osimhen (4). Non si tratta però solo di contesto di squadra: infatti, il georgiano è secondo per tiri tentati (52) alle spalle di Lautaro (53), il che significa che viene comunque messo con costanza nelle condizioni di calciare. Ancora, il dato sui dribbling rimane sempre straordinario e lo colloca tra i migliori in Italia: i dribbling riusciti per partita sono 3.2, persino di più rispetto ai 2.6 del 2022/23. Kvara sembra quindi aver perso quella lucidità sotto porta che lo aveva contraddistinto nella stagione del tricolore.