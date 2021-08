Il Napoli batte 4-0 il Pescara: Spalletti chiude il precampionato con la sesta vittoria

Il Napoli batte 4-0 il Pescara nell'ultimo test del ritiro di Castel di Sangro e del lungo pre-campionato degli azzurri. Buona prova degli azzurri, avendo ottime risposte anche dai nazionali che hanno avuto meno tempo a disposizione per prepararsi, sbloccando subito il match con Osimhen e poi trovando il raddoppio dal dischetto con Insigne (per fallo su Elmas, tra i migliori). Nella ripresa subito il gol di uno scatenato Ounas, un altro giocatore rispetto a quello visto negli anni sarriani, e poi del giovane Zedadka entrato per l'ultimo quarto d'ora.