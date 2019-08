Il Napoli rovina la festa al Marsiglia: gol da playstation e grande solidità, Elmas già incanta

Il Napoli vince anche il secondo test internazionale, battendo il Marsiglia al Velodrome nel giorno dei 120 anni del club francese in una partita tutt'altro che amichevole con tanti gialli ed anche un parapiglia con Insigne e Payet a contatto.. A decidere la gara è Mertens, dopo un'azione corale da playstation con assist di prima di Callejon a sua volta lanciato da Insigne con la classica sventagliata. Azione nata in realtà da Elmas, sempre pronto a verticalizzare per trovare compagni tra le linee. Il '99 macedone è tra le note positive della serata con un primo tempo da veterano, favorendo l'uscita difensiva con giocate di grande qualità. Nella ripresa girandola di cambi, ma organizzazione generale che non ne ha risentito più di tanto.