Il Napoli sui migliori giovani: nel mirino il 19enne Prati, gioiellino del Mondiale U20

Il Napoli ha cominciato a pensare a Matteo Prati (20 anni a dicembre), centrocampista di lotta e di governo, piedi e fisico rassicuranti. Il bambino prodigio del Mondiale Under 20 è il gioiellino della Spal, che ha fissato il prezzo in 10 milioni di euro: il Cagliari è in vantaggio ma le offerte sono tante e il Napoli ci sta facendo un pensierino. E intanto riprova con Kilman. Lo scrive il Corriere dello Sport.