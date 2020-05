Incontro FIGC-Governo, KissKiss rivela: "Possibile il rinvio sulla data della ripresa della Serie A"

Domani sarà un appuntamento molto importante per il futuro del calcio italiano. E' infatti prevista una riunione tra la FIGC e il Governo per stabilire la data definitiva della ripresa del campionato. Il giornalista Carlo Alvino ha rivelato nella trasmissione Radio Gol di essere preoccupato per il meeting di domani, la data della ripresa del campionato potrebbe non uscire. Gli spifferi che arrivano non alimentano grande entusiasmo.