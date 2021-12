Insigne aveva rilanciato sull'offerta del Napoli: il silenzio di ADL gli ha fatto capire tutto

Una cosa sembra certa, Insigne non rinnoverà col Napoli. Per quale motivo? Si parla di cifre, lo fa l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega il motivo del mancato accordo: "De Laurentiis gli ha proposto un quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione, più un milione di bonus piuttosto complessi da raggiungere, e lui ha declinato. E rilanciato: stretta di mano a 5 milioni annui, e dunque al medesimo stipendio attuale, ma il presidente non s'è mosso dalla propria posizione".