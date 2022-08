Insigne, primo gol in MLS: bolide dalla distanza, il Toronto vince grazie a lui

Di pregevole fattura la rete realizzata dal numero 24: un dribbling e un bolide da fuori area, sul primo palo, che non ha dato scampo al portiere avversario

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo gol per Lorenzo Insigne con la maglia del Toronto. Nella notte l'ex capitano azzurro ha esultato per la prima volta in MLS, nel successo per 4-3 contro il Nashville. Di pregevole fattura la rete realizzata dal numero 24: un dribbling e un bolide da fuori area, sul primo palo, che non ha dato scampo al portiere avversario. Dopo il gol, Lorenzo ha esultato facendo il pancione e il segno del ciucciotto: che Insigne sia in attesa del terzo figlio insieme alla sua Jenny?