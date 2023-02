Insigne: "Sono andato via, ma resto tifoso. Il Napoli merita lo scudetto"

Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli, oggi al Toronto, ha parlato KickOff, il programma di ExtraTvLive

Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli, oggi al Toronto, ha parlato KickOff, il programma di ExtraTvLive dedicato al campionato di Serie B: “Sono andato via ma resto un grandissimo tifoso del Napoli e sono felice per i miei vecchi compagni. La squadra, la tifoseria e la città meritano senza dubbio lo Scudetto”.