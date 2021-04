Inter e Lazio, sarà decisivo il "Maradona": il Napoli in casa ne ha vinte 6 di fila

Otto partite, 24 punti potenziali, ma il Napoli sta per avvicinarsi ad una settimana decisiva. Decisivo il 'Maradona', scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che in quattro giorni arriveranno prima l’Inter, capolista e reduce da 11 vittorie di fila, e poi la Lazio, rimasta aggrappata al carro Champions grazie ai successi nel finale contro Spezia e Verona. All’andata fu il momento più difficile, il Napoli uscì da San Siro con le ossa rotte per una sconfitta immeritata, l’espulsione di Insigne e l’infortunio di Mertens mentre a Roma si fermò Koulibaly, la miastenia tormentava Gattuso ed il Napoli - scarico - trovò solo un punto col Torino.

FATTORE MARADONA - A Fuorigrotta non c’è più il pubblico, il calore dei tifosi è un ricordo, ma il Napoli in casa ha ottenuto cinque vittorie consecutive, sei considerando solo il campionato. Sono nove i risultati utili di fila conquistati a Fuorigrotta, nel 2021 solo lo Spezia lo scorso 6 gennaio è riuscito a vincere. Su tredici sconfitte stagionali, soltanto quattro (Sassuolo, Az Alkmaar, Milan e Spezia) sono arrivate tra le mura amiche.