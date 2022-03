Januzaj sull'ipotesi Napoli: "Non ne ho parlato con Mertens, deciderò con Raiola"

TuttoNapoli.net

Adnan Januzaj ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e diversi club sono pronti ad accoglierlo. In Italia, l'esterno offensivo belga interessa al Napoli: "Non ho parlato con Mertens, sono concentrato sulla Real Sociedad", ha detto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale: "La gente parla ma non presto attenzione. Conosco la mia situazione, le decisioni che prenderò riguardano me, la mia famiglia e Raiola. Mino è molto esigente, lavoro con lui da un paio di anni e parliamo molto".