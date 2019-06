Kiss Kiss - Niente Castagne, per la fascia sinistra torna di moda Fares

Dopo aver sistemato la fascia destra, al Napoli non resta che acquistare anche un terzino sinistro, dal momento che quasi certamente Mario Rui andrà via nel corso di questa finestra di mercato. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, in nettissimo ribasso le quotazioni di Timothy Castagne dell'Atalanta, che dovrebbe restare agli ordini di Gian Piero Gasperini per giocare la Champions League.

DALLA SPAL - Nel corso dell'anno s'è parlato tanto di un affare con la SPAL per Manuel Lazzari, ma riferisce la radio ufficiale che a Ferrara piace proprio un esterno mancino. Si tratta di Mohamed Fares, che si è distinto quest'anno, che arriverebbe chiaramente al Napoli per fare il vice-Ghoulam. E' lui il nome nuovo, che torna di moda per la prima volta dopo la fine del campionato, per la fascia sinistra.