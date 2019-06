KK - James-Napoli, tutto il club insiste: ADL, Giuntoli ed Ancelotti lavorano per il colpo, la situazione

Queste le parole di Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal: "James? Non c'è fretta, è un grande sogno, ed a volte i sogni si realizzano, bisogna avere calma, pazienza e sangue freddo. Per far si che il sogno venga realizzato, è sceso in campo tutto il Napoli con Ancelotti col giocatore, Giuntoli col procuratore, De Laurentiis con Florentino Perez. Stanno capendo qual è la soluzione attuabile per realizzare il sogno. Lasciate lavorare Giuntoli a fari spenti".