Koulibaly al 45': "Verona ci mette in difficoltà in contropiede, ci serve più equilibrio"

All'intervallo il Napoli è in vantaggio sul campo dell'Hellas Verona. Tra i due tempi Kalidou Koulibaly è intervenuto al minuto di Dazn: "Sappiamo che è una partita molto difficile, il Verona ha giocato le sue armi e ci mette in difficoltà con le ripartenze, ma abbiamo fatto il gol al momento giusto. Dobbiamo continuare a spingere, l'Hellas Verona è forte in contropiede. Noi dobbiamo essere più equilibrati, dobbiamo pressare e penso che nella ripresa ci sarà più spazio".