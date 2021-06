Koulibaly, come un anno fa? CdM: "Senza questa offerta ADL non lo vende"

Kalidou Koulibaly può anche restare a Napoli, anzi come un anno fa l'ipotesi è plausibile e lo spiega l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che scrive: "Un tema-chiave nel mercato del Napoli, la sua permanenza è in bilico ogni estate, il Napoli chiede 60 milioni e, se non arriveranno offerte congrue, De Laurentiis non lo cederà".