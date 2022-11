Kvaratskhelia è al Maradona: annuncio dello speaker e ovazione dello stadio per il 77

Khvicha Kvaratskhelia è al Maradona per la gara con l'Empoli. Nonostante l'infortunio il georgiano è presente allo stadio come annunciato dallo speaker

