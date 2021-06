L'Italia è un rullo compressore! Asfaltata anche la Svizzera 3-0: Azzurri agli ottavi

All'Olimpico l'Italia supera in scioltezza la Svizzera 3-0 e si qualifica per gli ottavi di Euro 2020. La Nazionale parte forte e già al 20' va in rete con Chiellini, ma il gol è poi annullato dal VAR per un tocco di mano del difensore. Lo stesso capitano dell'Italia è costretto ad abbandonare il campo dopo poco per un problema muscolare. Al 27' gli Azzurri sbloccano il risultato grazie al gol di Locatelli che realizza su assist di Berardi dopo una bellissima azione partita dallo stesso centrocampista del Sassuolo. Nella ripresa la Nazionale continua a macinare gioco e segna altre due volte ancora con Locatelli al 52' e con Immobile all'89', entrambe le reti siglate con due botte da fuori area che terminano nell'angolino della porta elvetica.