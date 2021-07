La frase di Spalletti che non lascia tranquilli i tifosi

Non sarà lo stesso Napoli che conosciamo. C'è una frase Luciano Spalletti in conferenza stampa che spaventa i tifosi, con l'allenatore che analizza in maniera lucida le prossime mosse del club sul calciomercato: "I conti da far quadrare, contratti in scadenza (Insigne su tutti) e una squadra che rischia di non essere più la stessa.

Spalletti si è già calato nella sfida e ne ha pure compreso le difficoltà. 'Terrei tutti. Poi sappiamo che il prossimo Napoli sarà differente da quelli precedenti. Dobbiamo costruirne un altro altrettanto forte. I dirigenti, il ds Giuntoli, lavorano per questo'. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera.