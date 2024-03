La Gazzetta di Cairo promuove Orsato: "6,5! Niente rigore, forse manca un giallo a Linetty"

Contestato dal Maradona, ma elogiato dalla Gazzetta della Sport nella classica moviola. Orsato è valutato da 6,5 in pagella dal quotidiano sportivo

Contestato dal Maradona, ma elogiato dalla Gazzetta della Sport nella classica moviola. Orsato è valutato da 6,5 in pagella dal quotidiano sportivo: "Due 'giocare, giocare' ed un richiamo verbale nella prima mezz'ora: Orsato imposta subito la propria guida. Giusto il solo giallo a Osimhen per il colpo in viso a Buongiorno: non è gioco violento, cerca di divincolarsi: ammonizione ok allo stesso modo per Buongiorno che ferma Osi lanciato in fuga solitaria.

Il Napoli lamenta una spinta da rigore: contatto sì, ma troppo lieve". In merito alle scelte: "Gialli giusti, forse ne manca uno a Linetty (rischia su due interventi su Kvara e Traoré). Al 23'st Zapata vicino al 2° giallo? No, è fallo di chi cerca di liberarsi".