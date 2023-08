La moglie Laura, ma anche Garcia ed i compagni: i retroscena del clamoroso no di Zielinski

Ora torna d'attualità il rinnovo e De Laurentiis e il suo agente Bolek dovranno riprendere i discorsi per un accordo al ribasso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski ha detto definitivamente no all’offerta dell’Al Ahli, andando controcorrente rispetto al mercato mondiale, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che nella scelta ha inciso un po’ di tutto: "Soprattutto il parere della moglie Laura, l’opposizione familiare al trasferimento in Arabia Saudita ma anche il pensiero di Garcia e dei compagni di squadra che lo considerano un riferimento per lo sviluppo del gioco".

Ora torna d'attualità il rinnovo e De Laurentiis e il suo agente Bolek dovranno riprendere i discorsi per un accordo al ribasso rispetto ai 4,5mln di euro che percepisce: "Le parti potrebbero accordarsi per uno stipendio che oscilli intorno ai 3 milioni di euro più bonus. Non si parte da zero, c’è la traccia dell’incontro tenutosi a Dimaro il 21 luglio scorso. Un appuntamento fruttuoso che portò le parti ad essere vicinissime all’intesa".