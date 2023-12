La prima mossa per gennaio è... una cessione a sorpresa

Eljif Elmas è arrivato al Napoli con la promessa di essere un predestinato, portandosi appresso un soprannome, 'Il Diamante', che gli è pesato

È stato il primo cambio di Luciano Spalletti nella stagione dello scudetto. Per lui l'ex tecnico ha sempre speso parole importanti, di stima assoluta, per la dedizione in allenamento e per la capacità di entrare a gara in corso ed essere un fattore. Eljif Elmas è arrivato al Napoli con la promessa di essere un predestinato, portandosi appresso un soprannome, 'Il Diamante', che gli è pesato nella prima fase di inserimento. Si è però ritagliato uno spazio importante, diventato uno specialista con Spalletti e protagonista di vittorie pesanti nella cavalcata tricolore.

Elmas è ora molto vicino all'addio. Come raccontato dalla nostra redazione, Elmas ha già salutato tutti i compagni di squadra ed è pronto per una nuova avventura dopo 4 stagioni e mezzo trascorse all'ombra del Vesuvio. Lo aspetta il Lipsia, che dovrebbe versare nelle casse del Napoli 25 milioni di euro. Una cifra che andrà subito reinvestita, per provare a sanare le mancanze estive. Sta di fatto che, ad oggi, la prima mossa per il mercato di gennaio è una cessione a sorpresa. Che pare ormai molto vicina.