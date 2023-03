La probabile del CdS: pochi dubbi per Spalletti, 'resiste' Zielinski

Pochi dubbi per Luciano Spalletti, tra assenze forzate e certezze blindate, per la formazione che affronterà sabato al Maradona l'Atalanta

Pochi dubbi per Luciano Spalletti , tra assenze forzate e certezze blindate, per la formazione che affronterà sabato al Maradona l'Atalanta di Gasperini. Il Corriere dello Sport prova ad anticipare dunque le mosse del tecnico azzurro.

"Con Meret che sarà come sempre accompagnato da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e, con la squalifica di Mario Rui, Olivera a sinistra. Tra centrocampo e attacco confermato l’asse Lobotka-Anguissa-Kvaratskhelia-Osimhen. Potrebbero cambiare l’interno a sinistra e l’esterno a destra. Elmas prova a convincere Spalletti, anche se Zielinski resta in vantaggio. Politano potrebbe essere preferito a Lozano per permettere al Chucky di recuperare senza fretta".