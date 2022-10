La richiesta di Spalletti ai tifosi: sognare, divertirsi ma senza caricarci di troppe responsabilità

Si può riassumere così il concetto espresso ieri da Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna.

"Sognate, divertitevi, ma non ci caricate di troppe responsabilità". Si può riassumere così il concetto espresso ieri da Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. La Gazzetta dello Sport parafrasa le parole dell'allenatore di Certaldo, che ha fatto una richiesta all'ambiente:

"Felicità. Per Spalletti è un concetto complesso: «Probabilmente non ho l’attitudine alla felicità esternata. Ma era quello che si sognava a inizio anno avere il Maradona festante e appassionato. Fa piacere vedere tutto questo realizzato. Ma finisce lì, perché poi le aspettative crescono sempre di più. Devi cercare di vincere quasi sempre per dare gioia. Da una parte ti rende felice e dall’altra devi pensare già a come farlo ancora. Mi sento in pace con me stesso. Questa felicità dei tifosi te la senti addosso e allora avverti la responsabilità sempre più». Come se Luciano volesse frenarsi e al tempo stesso chiedere all’ambiente di sognare, divertirsi, ma non caricare di eccessiva responsabilità questo gruppo giovane. Finora il mix ha funzionato".