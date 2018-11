La Stampa - Non solo Marotta, l'Inter ha anche Giuntoli nel mirino: vuole affiancarlo all'ex Juve

Una volta arrivata l’ufficialità dell’addio di Giuseppe Marotta dalla Juventus, ogni giorno può essere quello buono per l’annuncio dell’arrivo all'Inter dell'ormai ex bianconero. Secondo l'edizione odierna de La Stampa, però, la dirigenza meneghina avrebbe nel mirino anche un altro profilo: quello di Cristiano Giuntoli, che affiancherebbe Marotta nel ruolo di direttore sportivo, come accadeva alla Juve con Paratici.