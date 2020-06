La wishlist di Giuntoli per attacco e difesa, il Napoli segue più di sette profili: ecco tutti i nomi

Quattro attaccanti e tre difensori, almeno, senza contare Jeremie Boga. Consta di sette nomi più l'esterno del Sassuolo, ma probabilmente anche qualcuno di più, la lista degli obiettivi del Napoli. Cristiano Giuntoli, come al solito, vaglia diversi profili e per quanto riguarda la difesa e l'attacco sta seguendo diversi calciatori.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport passa in rassegna i diversi obiettivi di mercato, nominandoli di fatto tutti o quasi: Azmoun dello Zenit, Osimhen del Lille, Malen del PSV e Rashica del Werder Brema per il reparto offensivo; Gabriel Mahalhaes del Lille, German Pezzella e Nikola Milenkovic della Fiorentina per quello arretrato.