Le parole di Giuntoli a Varsavia sull'ultimo azzurro da inserire

Tra tante seconde linee che stanno sfruttando il minutaggio per mettere in difficoltà Spalletti, manca ancora Faouzi Ghoulam all'appello. L'algerino infatti non è in lista Uefa per poter far parte delle rotazioni in Europa League ed anche di lui ha parlato Cristiano Giuntoli a Sky nel pre-partita da Varsavia ad una domanda sul mercato di gennaio.

A gennaio la rosa verrà integrata? "Dobbiamo avere delle risposte da Ghoulam che sta sempre meglio, poi dobbiamo valutare pure Zanoli, crediamo di andare avanti così ma ci sono sempre 1000 situazioni che vengono fuori, vediamo se possiamo cogliere occasioni oppure no".