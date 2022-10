Le probabili formazioni di Ajax-Napoli: Spalletti lancia Lozano e Simeone, dubbi sulla terza novità

La squadra di Spalletti va a caccia della settima vittoria di fila e dei tre punti decisivi per dare una mazzata pressoché definitiva al raggruppamento

Altro scenario pazzesco per il Napoli. La squadra di Spalletti alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam va a caccia della settima vittoria di fila e soprattutto di tre punti che rappresenterebbero una mazzata pressoché definitiva al raggruppamento. Gli azzurri hanno bisogno di un risultato positivo per far pesare il successo col Liverpool della prima giornata e restare in una posizione di forza, impedendo agli olandesi di pareggiare i conti ed evitando troppa pressione nel ritorno a Fuorigrotta.

La gara di domani è sicuramente quella che può indirizzare (definitivamente) il girone ed evitare anche strane combinazioni (che già condannarono il Napoli in passato) visto lo spettro di un girone con tre forze ed una quarta che rischia di restare a bocca asciutta. Spalletti però non accetta calcoli e proporrà un Napoli offensivo senza snaturare la squadra, a partire dall'aggressione in pressione alta sulla costruzione dal basso che è prerogativa dell'Ajax e che verrà accentuata sin dal portiere - come ammesso da Schreuder - per provare ad avere il controllo del pallone ed il predominio del match.

Le ultime sull'Ajax

Schreuder senza gli infortunati Sánchez e Kaplan e con Wijndal non al meglio, ma dovrebbe proporre l'undici solito di questo inizio stagione. Il dubbio riguarda Berghuis o Klaassen, ma entrambi hanno la funzione di far oscillare il modulo tra 433 e 4231 con Tadic e Bergwijn larghi alle spalle della punta Kudus. Alvarez e Taylor in mediana mentre in difesa nessun dubbio su Timber e Bassey al centro, Rensch a destra e l'esperto Blind a sinistra.

Le ultime sul Napoli

Spalletti senza Osimhen e Demme (non in lista) ha annunciato 2 o 3 cambi rispetto al Torino. Due sono quasi certi: Lozano a destra al posto di Politano e Simeone stavolta titolare (con Raspadori pronto a subentrare) nel tridente con Kvaratskhelia. Il terzo su cui lo stesso Spalletti ha dubbi potrebbe riguardare Ndombele che insidia gli stellari Anguissa, Lobotka e Zielinski o più realisticamente un avvicendamento per evitare affaticamenti dopo le nazionali e gli indiziati sono Mario Rui o Rrahmani con Olivera e Ostigard/Juan Jesus pronti all'occorrenza.

AJAX (4-2-3-1): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Alvarez, Taylor; Tadic, Berghuis, Bergwijn; Kudus. All. Schreuder

Ballottaggi: Alvarez-Grillitsch 60%-40%, Berghuis-Klaassen 55%-45%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Mario Rui-Olivera 55%-45%, Lobotka/Anguissa-Ndombele 60%-40%

ARBITRO: François Letexier (Francia)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Sky Sport, diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net