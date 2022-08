Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli: turnover ridotto per Italiano, Spalletti non cambia

Dopo le due brillanti vittorie contro Verona e Monza, il Napoli torna domani in campo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le due brillanti vittorie contro Verona e Monza, il Napoli torna domani in campo. Gli azzurri sono attesi dalla delicata trasferta contro la Fiorentina in programma alle 20:45. Il Napoli si presenterà molto probabilmente con gli stessi 11 della gara col Monza, dall'altro lato affronterà una Fiorentina galvanizzata dall’accesso ai gironi di Conference League ma alle prese con alcuni acciaccati e indisponibili.

LE ULTIME SULLA FIORENTINA

Italiano senza il solito Castrovilli ma ha annunciato anche gli stop di Nico Gonzalez e Duncan ed altri acciaccati. Il turnover quindi potrebbe essere ridotto: tra i pali torna Gollini, in difesa Milenkovic e Igor con Dodò (favorito su Venuti) e Biraghi ai lati ma non è da escludere un centrale (Quarta?) sulla destra per arginare Kvaratskhelia. In mediana Maleh, Amrabat e Bonaventura (o Mandragora) ed in attacco dovrebbe toccare a Jovic con Sottil e probabilmente straordinari per Ikoné (ma attenzione a Kouamé o Saponara con caratteristiche diverse).

LE ULTIME SUL NAPOLI

Spalletti non dovrebbe proporre novità rinviando il turnover alla prossima gara ravvicinata col Lecce. Davanti a Meret spazio quindi a Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui mentre in mediana Anguissa, Lobotka e Zielinski e solito tridente con Lozano, Osimhen al centro dei rumors di mercato e l'attesissimo Kvaratskhelia.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Maleh; Sottil, Jovic, Ikoné. All. Italiano

Ballottaggi: Mandragora/Maleh-Bonaventura 55%-45%, Ikoné-Saponaera 51%-49%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

ARBITRO: Marinelli (Colarossi-Mastrodonato, IV: Colombo, VAR: Banti, AVAR: Lo Cicero)

Diretta su Kiss Kiss Napoli/Italia e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net