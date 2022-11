Le probabili formazioni di Napoli-Empoli: tocca a Raspadori, almeno 4 cambi per Spalletti

Test da non sottovalutare per i partenopei, tenendo alta l'attenzione magari ricordando la doppia sconfitta della scorsa stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro pienone è pronto ad accompagnare il Napoli nella sfida contro l'Empoli. La squadra di Luciano Spalletti quest'oggi conoscerà l'avversaria degli ottavi di finale di Champions, ma l'attenzione sarà rivolta alla sfida di domani con l'obiettivo di centrare la decima vittoria di fila in campionato ed avvicinarsi nel migliore dei modi alla conclusione dell'anno prima del mondiale. Test da non sottovalutare per i partenopei, tenendo alta l'attenzione magari ricordando la doppia sconfitta della scorsa stagione ed in particolare la beffa dell'andata con la vittoria dell'Empoli senza mai tirare in porta e con la deviazione vincente ed inconsapevole di Cutrone girato spalle alla porta.

Le ultime sul Napoli

Non dovrebbe esserci nuovamente Kvaratskhelia, almeno per quanto riguarda una maglia da titolare. Ieri Kvara ha svolto soltanto terapie a Castel Volturno ed a questo punto l'obiettivo può essere averlo al meglio per la sfida contro l'Udinese, senza forzare e rischiare inutilmente. Spalletti punterà su energie fresche per fare la differenza dopo lo sforzo di Liverpool e Bergamo. In attacco dovrebbe toccare all'attaccante della nazionale, rimasto in panchina nell'ultima sfida, ma probabilmente da esterno per non spezzare il momento magico di Osimhen. Poi solita alternanza a destra con Politano che torna titolare. In mediana Ndombele potrebbe far rifiatare stavolta Anguissa ed in difesa spazio a Mario Rui come quarto avvicendamento. Il quinto potrebbe essere un centrale difensivo con Ostigard pronto per un'altra occasione.

Le ultime sull'Empoli

Zanetti senza Destro, De Winter e probabilmente Fazzini e con diversi cambi considerando l'equilibrio di valore in molti ruoli. Davanti a Vicario linea con Ebuehi, Ismajli, l'ex Luperto e Parisi mentre in mediana Haas può prendere il posto di Bandinelli con Henderson e Marin, insidiati da Akpa Akpro. In attacco dovrebbe essere riconfermato Baldanzi trequartistia alle spalle di Satriano e Lammers che si giocano una maglia con Pjaca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti

Ballottaggi: Ostigard-Juan Jesus 51%-49%, Osimhen-Raspadori/Simeone 55%-45%, Kvaratskhelia-Elmas 55%-45%

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Lammers. All. Zanetti

Ballottaggi: Baldanzi-Bajrami 51%-49%, Haas-Bandinelli 51%-49%, Lammers-Pjaca 55%-45%

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net